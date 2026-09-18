Italia Under 21: prima convocazione per Lulli. C'è anche Pisilli (FOTO)

Lo scontro diretto contro l'Inter è sempre più vicino. Domani, alle ore 18, la Roma affronterà all'Olimpico la squadra campione d'Italia in carica. Il club giallorosso, tramite un comunicato, ha reso...
Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha diramato i 34 convocati per le sfide di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia, in programma durante la maxi sosta per le...
Il talento classe 2007 Rodrigo Mora, arrivato alla Roma in estate dal Porto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport Insider. Ecco le parole del fantasista giallorosso: Che rapporto ave...
Inizia l'avventura sulla panchina della Francia per il nuovo Ct, Zinedine Zidane. L'ex Real Madrid ha diramato la lista dei calciatori convocati per le sfide di Nations League contro Turchia, Belgio e...
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