Italia Under 21: prima convocazione per Lulli. C'è anche Pisilli (FOTO)

Ufficiale la lista dei calciatori convocati dal Commissario tecnico dell'Italia Under 21 Silvio Baldini. Tra i calciatori chiamati ci sono anche i romanisti Niccolò Pisilli e Emanuele Lulli. Il centrocampista classe 2004 e il laterale classe 2007 saranno a disposizione per i match contro Armenia e Polonia validi per la qualificazione al prossimo europeo. Per Lulli è la prima chiamata con la nazionale Under 21.