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Roma Femminile, Piovani: "Arriviamo bene a questa finale, c'è entusiasmo. La Juve ha calciatrici di grande qualità"

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 18 settembre 2026 alle 16:58
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Il tecnico della Roma Femminile, Gian Piero Piovani, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso alla viglia della finale di Serie A Women's Cup contro la Juventus in programma domani alle ore 18. Piovani ha affermato come la squadra arrivi pronta all'appuntamento: "Ci arriviamo bene perché abbiamo fatto queste ultime due partite importanti facendo tanti gol, è cresciuto l'entusiasmo e c'è fiducia nella squadra. Ci arriviamo bene secondo il mio punto di vista. Poi è normale che affrontiamo una grande squadra, dobbiamo fare la partita perfetta per riuscire a batterle. Il mio obiettivo era ricreare l'entusiasmo che si era un po' perso dopo la sconfitta con il Sassuolo. Adesso stiamo facendo bene". 
Su quale caratteristica della Juventus bisognerà prestare più attenzione?
"Hanno tante giocatrici che a livello singolo sono veramente brave, però è anche il collettivo. Hanno cambiato allenatore, fanno tanto possesso palla e dal canto nostro dovremmo cercare di mettere in pratica quello che abbiamo fatto nelle ultime partite in cui abbiamo fatto molto bene e cercare di controbattere quelle che sono le loro armi. Ci sono giocatrici di grande qualità, sono molto brave nel palleggio e vanno molto spesso alla ricerca della profondità". 
Cosa conta di più nel preparare una finale?
"Le motivazioni. Noi ci siamo arrivate per seconde, quindi dovremmo cercare di dimostrare di valere il primo posto. Caricare la partita serve fino a un certo punto, queste partite si caricano da sole a livello di motivazioni. A livello di campo ci stiamo lavorando e fino all'ultimo momento cercheremo di capire bene quali sono i loro difetti e i loro pregi". 

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