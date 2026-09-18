Social, la Roma fa gli auguri a Castro: "Buon compleanno, Santi" (FOTO)

Giornata speciale per il numero 9 giallorosso Santiago Castro, che oggi, 18 settembre, compie 22 anni. Il centravanti, arrivato in estate dal Bologna, è ancora alla ricerca del primo gol in maglia giallorossa ma ha già avuto modo di mettersi in mostra con dei buoni spezzoni di gara. La Roma, tramite i propri canali social ha mandato un messaggio al calciatore: "Buon compleanno, Santi".