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Social, la Roma fa gli auguri a Castro: "Buon compleanno, Santi" (FOTO)

Social Network
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 18 settembre 2026 alle 16:46
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Giornata speciale per il numero 9 giallorosso Santiago Castro, che oggi, 18 settembre, compie 22 anni. Il centravanti, arrivato in estate dal Bologna, è ancora alla ricerca del primo gol in maglia giallorossa ma ha già avuto modo di mettersi in mostra con dei buoni spezzoni di gara. La Roma, tramite i propri canali social ha mandato un messaggio al calciatore: "Buon compleanno, Santi". 

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