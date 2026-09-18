Social, la Roma fa gli auguri a Castro: "Buon compleanno, Santi" (FOTO)

🎂 Buon compleanno, Santi! #ASRoma pic.twitter.com/nqFW6aO8mU— AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2026
A due giorni dalla sfida di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa anche del big match tra Roma e Inter in programma domani alle ore 18 all...
Nuovi passi in avanti concreti per il Nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il Commissario Sessa, infatti, ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo impianto g...
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valida per la quinta giornata di Serie A. Tra i temi discussi, i disponibili per la partita contro i nerazzu...
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter. Tra i temi affrontati, il momento positivo della squadra giallorossa prima di una gara molto importante e...
Loading