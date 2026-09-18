Como, Fabregas su Roma-Inter: "Sono le due squadre più forti d'Italia. Sarà una bella partita, ma non sono le nostre rivali"

A due giorni dalla sfida di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa anche del big match tra Roma e Inter in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico. Ecco il pensiero dell'allenatore spagnolo: "Sono le due squadre più forti d'Italia, sarà una partita incredibile e la guardo perché mi piace il calcio e non perché saranno le nostre rivali".

Il Como è a quota 10 punti in classifica, a due lunghezze da Roma e Inter e nelle prime uscite stagionali, compresa la vittoria in Champions League contro il Lipsia, ha dimostrato di essere una squadra che può competere ad altissimi livelli.