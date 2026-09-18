Stadio Roma: convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria

Convocata dal Commissario Sessa la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Appuntamento lunedì 28 settembre @radio_romanista @ilRomanistaweb pic.twitter.com/mz3odIPbB8— Andrea de Angelis (@deangelisrr) September 18, 2026
A due giorni dalla sfida di campionato contro il Frosinone, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa anche del big match tra Roma e Inter in programma domani alle ore 18 all...
Giornata speciale per il numero 9 giallorosso Santiago Castro, che oggi, 18 settembre, compie 22 anni. Il centravanti, arrivato in estate dal Bologna, è ancora alla ricerca del primo gol in maglia gia...
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, valida per la quinta giornata di Serie A. Tra i temi discussi, i disponibili per la partita contro i nerazzu...
L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro l'Inter. Tra i temi affrontati, il momento positivo della squadra giallorossa prima di una gara molto importante e...
Loading