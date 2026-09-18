Como-Roma: il settore ospiti sarà riservato ai possessori di fidelity card

La trasferta di Como sarà il primo impegno per la Roma al termine della maxi sosta per le nazionali. Il match è in programma per domenica 11 ottobre alle ore 12:30. Il club lombardo, tramite una nota ufficiale, ha annunciato come il settore ospiti sarà aperto solamente ai possessori della fidelity card della Roma. La vendita avrà inizio il 2 ottobre alle ore 12 e terminerà il 10 ottobre, alle ore 10.

Inoltre, è stato annunciato il divieto di vendita nei settori di casa ai residenti nella Regione Lazio.

(comofootball.com)