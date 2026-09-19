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Roma-Inter, Marotta: "Affrontiamo un avversario di grandissimo valore con una grande qualità di gioco. Sarà comunque un risultato interlocutorio"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
sabato, 19 settembre 2026 alle 17:28
giuseppe marotta 1
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Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn durante il pre partita della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Ecco le sue parole: 
Un suo ricordo per Mazzola e cosa ha lasciato al mondo del calcio?
"Sicuramente è un pezzo della storia nerazzurra che se n'è andata. Ha contribuito a far grande l'Inter del presidente Angelo Moratti. Oggi sta a noi preservare e conservare la memoria di questa icona. All'interno di questa memoria ci sono dei valori importanti che noi dirigenti dobbiamo lasciare a questa generazione di ragazzi"
Dal punto di vista psicologico può essere un'occasione per far vedere che siete quelli che hanno lo Scudetto sul petto?
"Io credo che sia un risultato interlocutorio, qualsiasi sia. Sicuramente sarà una bella occasione per affrontare un avversario di grandissimo valore. Conta la prestazione che riusciamo ad offrire. La Roma ha raccolto punti e i consensi dal punto di vista della qualità del gioco offerto. Oggi è un avversario di tutto rispetto"
Cosa le piace particolarmente della Roma?
"Intanto l'esperienza e la qualità dell'allenatore. Sono i concetti che è riuscito a trasmettere indipendentemente da quelli che vengono e che vanno. La qualità e l'organizzazione di gioco credo siano le caratteristiche più grandi questa squadra, unite anche al supporto, con questo stadio meraviglioso che dà una spinta in più in determinate circostanze"

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