News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

La coppia scoppia

La penna degli Altri
di MV
sabato, 19 settembre 2026 alle 8:18
malen
Aggiungi come fonte preferita su Google
[...] Arrivato a Roma, tra un rifiuto di Raspadori e uno Zirkzee in stile Godot, Donyell Malen scelse di indossare il 14 sulle spalle. Fermi tutti: un olandese con il 14 e allora viene spontaneo pensare a Johan Cruijff, l'uomo che ha cambiato il calcio. Ecco, appunto: Malen ha cambiato la Roma. È cronaca, non ci sono esagerazioni: 22 partite, tutte rigorosamente da titolare, e 20 gol segnati, una rete ogni 86 minuti passati in campo. [...] Ok, manca lo step successivo. Perché i gol di Malen fin qui non hanno mai coinciso con una vittoria in un big match. È il motivo in più della sfida di oggi all'Inter, che per la Roma tutta vale come un esame di maturità, per capire se la squadra può davvero decollare ad altezza scudetto. [...] La chiamano la «Dybalen», un feeling spontaneo tra Dybala e l'olandese: «Sembrano fatti apposta per incastrarsi», ha detto di loro Gasperini. L'argentino vive un momento di forma psicofisica straordinario: non era così neppure negli ultimi anni con la Juventus. Da loro due parte sempre Gasp per comporre la sua formazione. Per le altre maglie, la Roma di quest'anno ha maggiore concorrenza. E stasera il tecnico potrebbe cambiare qualcosa: in difesa Balerdi può scalzare Hermoso dai titolari, nel tridente offensivo si può affacciare Pisilli al posto di Soulé, in fascia il giovane Lulli è chiamato a sfidare Dimarco. [...]
(Corsera) 

APPENA ARRIVATO

gasperini

Roma-Inter, i convocati di Gasperini: ci sarà Hermoso, ok Ndicka e Wesley

set 19, 11:59

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi pomeriggio contro l'Inter. Nonostante qualche acciacco, regolarmente convocato Mario Hermoso, così come Evan Ndicka...

Gasperini

GASPERINI: "Mi auguravo un inizio di stagione così. La Champions ci darà l'opportunità di crescere. Dybala e Malen si completano, i giovani hanno qualità importanti"

set 19, 11:15

DAZN - Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista all'emittente, parlando sia dell'imminente sfida contro i nerazzurri che di questo inizio di stagione giallorossa. Le sue parole: Presto per par...

molina

Dubbi sulla trequarti. Molina insidia Lulli

set 19, 8:36

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Portare avanti con forza le proprie idee o provare qualcosa di diverso. È il dubbio che ha attanagliato Gasperini nell'avvicinamento alla sfida contro l'Inter, la sua bestia...

Gasperini

Una notte per sognare

set 19, 8:34

IL TEMPO (L. PES) - Voglia di sognare. Un verbo che Gasperini ha usato tante volte da quando è a Roma, ma che mai come stasera sente suo. Nella bolgia degli oltre 60 mila dell'Olimpico la Roma sfida l...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "L'Inter è nettamente la squadra più forte in Italia. Noi siamo cresciuti e vogliamo competere con loro. Koné, Ndicka e Wesley disponibili. Massa? Domani sarà perfetto" (VIDEO)

set 18, 13:11
WhatsApp Image 2026-09-18 at 19.30.00

VIDEO - Totti a ruota libera su Candela: "Voleva andare all'Inter, si mise dentro la mia macchina per evitare la contestazione e i tifosi me la sfondarono"

set 18, 19:16
mora

MORA: "Mourinho mi ha spiegato quanto sia speciale la Roma. Dybala? Mi ha accolto benissimo. Ogni volta che tocca palla può cambiare la partita"

set 18, 18:46
Mancini

Italia, i convocati per la Nations League: ci sono Ghilardi, Mancini e Cristante (FOTO)

set 18, 18:50
STADIO COMO

Como-Roma: il settore ospiti sarà riservato ai possessori di fidelity card

set 18, 17:37
Stadio Roma

Stadio Roma: fissata per il 28 settembre la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria

set 18, 16:41
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading