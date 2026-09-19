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Roma-Inter, MANCINI: "Oggi sarà un test per entrambe, ma siamo all'inizio. Dobbiamo pensare a noi stessi e a seguire il mister"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
sabato, 19 settembre 2026 alle 17:19
Mancini
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A pochi minuti dall'inizio del big match contro l'Inter, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le parole rilasciate dal difensore della Roma. 
Gasperini ha fatto capire che l'ultima partita contro l'Inter ha dato il via alla cavalcata che vi ha portato in Champions. Un risultato positivo oggi cosa vi può dare?
"L'Inter è la squadra di riferimento per tutti e lo ha dimostrato. Oggi sarà un test per noi, per loro, ma siamo all'inizio. Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare le cose giuste che ci chiede il mister. Non è una partita che vale un qualcosa, è troppo presto. Speriamo sia una bellissima partita e di portare a casa i tre punti"
Cosa dovrete fare meglio?
"Se guardo le due partite dell'anno scorso, il primo tempo del ritorno no fu giocato malissimo poi ci siamo sciolti. In casa facemmo la nostra partita, meritavamo qualcosa in più. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori e fare un gol in più di loro". 

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