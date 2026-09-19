BALERDI: "Volevo giocare in Italia, per la Roma. Un club storico"

Leonardo Balerdi ha rilasciato un'intervista al canale francese. Il giocatore della Roma, che dovrebbe anche partire dall'inizio nel match di oggi contro l'Inter, ha parlato sia del passato al Marsiglia sia di quello che lo ha spinto alla Roma.

"Un momento difficile lasciare il Marsiglia. Ma prendo tutto quello che è venuto: le cose belle e quelle cattive". "Non ricordo il fatto di essere stato fischiato nell'ultima partita - confessa il giocatore - a volte le persone mi amavano, altre volte no. Ho preso l'amore che mi hanno dato come energia".

"Sentivo che era arrivato il momento di andare via. Sei anni in un club sono tanti. Ma sei anni all'Olympique de Marseille sono qualcosa che pochi giocatori fanno. Era il momento di scoprire un altro campionato. Volevo dimostrare il mio valore, provare a fare qualcosa di diverso. Ero molto felice di andarmene". "Ho rifiutato di andarmene durante molte finestre di trasferimento per restare all'Olympique Marsiglia. Mi sentivo molto bene. Da bambino, avevo qualcosa con Roma, questa maglietta. Una maglia che mi piace molto, volevo giocare in Italia, per la Roma. Un club storico, ambizioso, con molta storia. La Champions League quest'anno. È sempre un piacere partecipare a questa competizione".