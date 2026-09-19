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Roma-Inter, GASPERINI: "Entrambe potevano vincere. Questa partita ci dà soddisfazione e consapevolezza. Dopo la sosta il calendario sarà impegnativo"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
sabato, 19 settembre 2026 alle 19:57
gasperini
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La Roma pareggia per 2-2 contro l'Inter. Nel primo tempo i giallorossi si portano avanti di due reti con la doppietta di Manu Koné, nella ripresa i nerazzurri rispondono con la doppietta di Lautaro Martinez. Ecco le parole di Gian Piero Gasperini al termine del match: 
Cosa vi da questa partita in termini di consapevolezza?
"Credo di si, è uscita una partita dove entrambe potevano vincere. Il gol a inizio secondo tempo ha dato energia all’inter ma noi non abbiamo mai rinunciato. Questa partita ci deve dare soddisfazione e consapevolezza"
Questa Roma rispetto all’Inter ora che margine ha?
"I margini ci sono sempre per tutti, anche per l’Inter. Noi dobbiamo essere contenti del percorso che stiamo facendo e anche della qualità che mettiamo in queste partite, non solo condizione e entusiasmo. In questa squadra ci sono tante energie positive e dobbiamo continuare così"
Anche a livello fisico questa squadra sta diventando molto forte?
"Sì il primo tempo indubbiamente, avevamo spazi importanti ogni volta che ripartivamo potevamo essere pericolosi. Il gol nella ripresa ha messo molte energie a loro e apprensione a noi. Ho dovuto cambiare dietro per la fatica, anche Balerdi è dovuto uscire e questo è un peccato però vuol dire che Dybala è arrivato fino alla fine, anche Soulé. Avevamo la sensazione che se riuscivamo a reggere il loro urto la partita era comunque sempre aperta e dobbiamo essere soddisfatti di questo"
Questa partita che messaggio manda al campionato?
"Noi guardiamo in casa nostra. Dobbiamo essere consapevoli che in certe condizioni riusciamo a essere una buona squadra, pericolosa. Dobbiamo vedere con la continuità delle partite, ora dopo la sosta dovremo crescere con tutta la rosa perché il calendario sarà impegnativo"
La Roma ha preso 3 gol a inizio secondo tempo dopo dei grandissimi primi tempi. Vede un qualcosa in comune o si tratta di casualità? "
Probabilmente sì, anche perché il modo in cui abbiamo preso il gol è stato anche superficiale, presuntuoso se vogliamo. Però devo dire che anche in difficoltà sul 2-1 la Roma ha sempre cercato di vincere. Abbiamo avuto anche un’occasione clamorosa con Malen, ovviamente le ha avute anche l’Inter ma noi non abbiamo mai rinunciato"

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