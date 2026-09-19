Trigoria: domani giorno di riposo. Lunedì la ripresa degli allenamenti

La Roma conclude il primo ciclo di partite prima della sosta per le nazionali da imbattuta, con 4 vittorie e due pareggi, l'ultimo arrivato contro l'Inter per 2-2. Una partita difficile, con la squadra giallorossa in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo grazie alle due reti di Koné, prima della doppietta di Lautaro Martinez che ha riportato l'equilibrio. Tra domani e lunedì molti giocatori raggiungeranno il ritiro delle rispettive nazionali, per la maxi sosta in programma. Mentre per chi rimane a Trigoria la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio.