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Trigoria: domani giorno di riposo. Lunedì la ripresa degli allenamenti

Trigoria
di gabrielechianello
sabato, 19 settembre 2026 alle 21:08
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La Roma conclude il primo ciclo di partite prima della sosta per le nazionali da imbattuta, con 4 vittorie e due pareggi, l'ultimo arrivato contro l'Inter per 2-2. Una partita difficile, con la squadra giallorossa in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo grazie alle due reti di Koné, prima della doppietta di Lautaro Martinez che ha riportato l'equilibrio. Tra domani e lunedì molti giocatori raggiungeranno il ritiro delle rispettive nazionali, per la maxi sosta in programma. Mentre per chi rimane a Trigoria la ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio. 

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