Roma-Inter, Joseph Martinez: "Abbiamo buttato un tempo, non possiamo essere soddisfatti"

Il portiere dell'Inter Martinez ha parlato ai termini della partita pareggiata per 2-2 contro la Roma. L'estremo difensore si è reso protagonista di una grande parata su Malen nel secondo tempo. Di seguito le sue parole.

Sono arrivate un po’ di critiche in questo inizio stagione ma oggi ci hai messo la faccia nel vero senso della parola. Era la risposta che ci voleva?

"Si ma come ha detto Lauti non possiamo essere soddisfatti perché abbiamo buttato un tempo. È vero che abbiamo le qualità per ribaltarle ma diciamo migliorare"

Quanto sei contento per la convocazione in nazionale?

"Si, ma sarei stato più contento se avessimo vinto oggi"