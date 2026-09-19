Roma-Inter, Joseph Martinez: "Abbiamo buttato un tempo, non possiamo essere soddisfatti"

L'allenatore nerazzurro Chivu ha parlato al termine della gara contro la Roma finita con il risultato di 2-2. Partita iniziata male ma poi recuperata grazie alla doppietta di Lautaro. Di seguito le su...
Al termine del match pareggiato per 2-2 contro l'Inter, Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell'argentino classe 2003: Dopo il primo tempo che avete fatto pensavate di porta...
L'attaccante interista Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara pareggiata contro la Roma. Di seguito le sue parole. Dovevate onorare Sandro Mazzola, dir...
LAROMA24.IT - Dopo un primo tempo da sogno in un Olimpico semplicemente pazzesco, la Roma si perde nella ripresa contro l'Inter campione d'Italia. Alla doppietta di Manu Koné, risponde nel secondo tem...
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