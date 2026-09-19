Roma-Inter, Chivu: "Grande partita nel secondo tempo, abbiamo affrontato una grande squadra"

L'allenatore nerazzurro Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro la Roma finita con il risultato di 2-2. Partita iniziata male ma poi recuperata grazie alla doppietta di Lautaro. Di seguito le sue parole.

Rimane quel fastidio di questo inizio ancora una volta con difficoltà?

"Parto col secondo tempo perché per quello che riguarda il primo tempo l’ho detto all’intervallo e rimane tra me e loro. È la verità assoluta e lo sanno anche loro. Nel secondo per atteggiamento abbiamo fatto una gran partita e abbiamo affrontato una grande squadra che sapevamo bene cosa rappresenta. Lavoreremo nel cercare di limare alcune cose che rimangono tra me e loro ma è un buon punto contro una squadra forte in un campo difficile".

Come fa questa squadra a concedere questi primi tempi ma poi avere questa forza qua?

"Bisogna ripartire da quello. Bisogna fare meglio nell’ approccio, nel capire l’avversario, nel pareggiare l’intensità. Ci sta, si impara e si va avanti. Siamo a un buon punto rispetto alla scorsa stagione a questo punto. Non dimentichiamo che abbiamo affrontato Napoli e Roma e usciamo con 13 punti. Sappiamo che dobbiamo lavorare ma mi prendo quello che abbiamo fatto di buono nel secondo tempo"

Lo abbiamo visto commosso durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola che nell’ultima intervista le aveva chiesto un altro scudetto e a Lautaro una champions. Può essere una promessa che potete fargli?

"Mi unisco anche io alle condoglianze. Abbiamo perso un’icona del calcio e dell’Inter. Ci dispiace molto"

Vedi nella squadra un’atteggiamento che non rispecchia il reale valore di questa squadra?

"Ripeto, quello che dico alla squadra rimane lì. Sappiamo tutti cosa non abbiamo fatto nel primo tempo, nel calcio ci sono due fasi: quando si ha la palla e quando non si ha e noi dobbiamo migliorare quando non ce l’abbiamo".

Chivu in conferenza stampa

Cambiare le due punte al 90'?

"Questi siamo noi e ciò che si intende sul valore dei subentrati. Potevo farli prima i cambi? Non lo so. Lautaro e Thuram qualcosa avevano ancora anche sul 2-2, anche l'esperienza. Mi prendo tutte le cose buone che fanno i ragazzi. Finché si tira fuori la miglior versione di ciò che si ha, quando si prova a dare una mano alla squadra faccio i complimenti a tutti. Oggi all'intervallo c'era bisogno di tutti e l'hanno fatto vedere nel secondo tempo".

Prima da titolare di Curtis Jones?

"Come tutta la squadra, poteva e doveva far meglio. Non vado sui singoli, vado sul gruppo e quanto fatto da tutti, anche le mie scelte. La strada è lunga, c'è tanto lavoro da fare sotto tanti punti di vista, sia quando si ha la palla che quando non la si ha, per raggiungere ciò che ci è mancato. Sappiamo tutti cosa non ha funzionato, sono piccoli dettagli che sono sicuro non si ripeteranno.

Questione di atteggiamento?

"Non c'è un giocatore che decide di reagire soltanto dopo, bisogna capire che nel calcio ci sono due fasi. Oggi non era semplice, non dobbiamo neanche essere sorpresi di quanto fatto dalla Roma nel primo tempo. Hanno qualità, ma anche una struttura fisica che poteva metterci in difficoltà. Non dobbiamo aspettare e reagire, ma agire dall'inizio: abbiamo le carte in regola per fare un determinato tipo di partita. Non sembriamo feroci e grossi, ma lo facciamo vedere quando si va sotto e dobbiamo farlo dall'inizio".

Partita da Premier?

"E' migliorata la qualità, l'intensità. Si gioca di più a viso aperto. Ovvio ci siano momenti in cui rifiati o l'avversario ti costringe ad abbassarti, ma sta cambiando il modo di vedere il calcio, ma siamo sulla strada giusta. Ci saranno sempre le solite domande quando subisci, ma sono giuste perché nel calcio c'è bisogno di equilibrio, servono tante cose per portare a casa la partita e raggiungere gli obiettivi. Per fortuna mi piace ciò che vedo, le nuove regole hanno dato più vivacità e tolto tempi morti in cui qualcuno magari pensava a rifiatare. A me piace, siamo sulla strada giusta. Bisogna anche accettare che a volte le partite possono finire 5-2, 5-3, 4-4. Sarà un problema nostro risolvere certe cose, ma queste cose mi piacciono".