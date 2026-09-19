Roma-Inter, Thuram: "La Roma è una delle squadre più forti, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto"

L'attaccante dell'Inter Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata contro la Roma per 2-2. Di seguito le sue parole.

Perché il secondo tempo è stato diverso?

"Non lo so, dovevamo reagire ed è quello che abbiamo fatto quando siamo rientrati".

Cosa vi scatta nella testa quando siete sotto e che vi permette di fare queste rimonte?

"Sappiamo che c’è ancora un secondo tempo e dobbiamo far di tutto per riprendere la partita"

Non è che maniera inconscia non approcciate benissimo perché sapete di essere forti?

"No, non penso perché sapevamo tutti che la Roma è una delle squadre più forti, hanno fatto un primo tempo fantastico. Dovevamo reagire e l’abbiamo fatto".

Come hai preso la mancata convocazione in nazionale?

"Sono scelte e vanno rispettate. C’è un nuovo allenatore che ha voluto vedere nuove facce. Io devo continuare a lavorare e penso che ritroverò la nazionale".

Hai dato qualche consiglio a Diouf?

"Sì gli ho detto con chi parlare e chi no"

Nel secondo tempo Chivu vi ha chiesto qualcosa di diverso? Tendevate a prendere l’esterno, è stata una sua richiesta?

"Sì ce lo aveva chiesto anche nel primo tempo, era un piano di gioco e ci è riuscito meglio nel secondo".

È tornata la Thu-La?

"Non è mai partita, c’eravamo anche l’anno scorso".

Nell’occasione che hai avuto alla fine quando hai cercato di prendere Svilar in controtempo, l’hai rivista? Rifaresti la stessa scelta?

"Volevo prenderlo in controtempo perché stava correndo da un lato ma ancora non l’ho rivista".