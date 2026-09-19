Roma-Inter, Wesley: "Nella ripresa siamo entrati in campo distratti. Abbuiamo dimostrato di meritare questa classifica"

La Lazio vince per 2-0 in trasferta a Venezia, conquistando 3 punti che portano la squadra di Gattuso a quota 13 punti in 5 partite. Primo tempo difficile per i biancocelesti, con il Venezia che sba...
L'attaccante della Roma Malen ha commentato la partita pareggiata contro l'Inter per 2-2, una partita complicata dove la Roma è andata in vantaggio con la doppietta di Koné prima della risposta di Lau...
L'allenatore giallorosso Piovani ha parlato al termine della gara persa contro la Juventus, finale di Serie A Women's Cup. Di seguito le parole del tecnico giallorosso. Che partita è stata? "Il posse...
La Roma femminile perde ai calci di rigore in finale di Serie A Women's Cup contro la Juventus dopo una partita piena di emozioni. Le giallorosse, vanno in vantaggio grazie alla rete di Van Dooren e r...
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