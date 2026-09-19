Instagram, Malen: "Grato a tutti voi sempre" Koné: "Andiamo avanti" (FOTO)

L'attaccante della Roma Malen ha commentato la partita pareggiata contro l'Inter per 2-2, una partita complicata dove la Roma è andata in vantaggio con la doppietta di Koné prima della risposta di Lautaro Martinez: "Grato a Dio e a tutti voi. Sempre"

Arriva anche il messaggio di Manu Koné, autore di una doppietta contro l'Inter: "Andiamo avanti, gloria a Dio"