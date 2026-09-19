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Roma femminile, Piovani: "La strada intrapresa è quella giusta, le ragazze hanno voglia di tornare subito in campo"

Roma Femminile
di gabrielechianello
sabato, 19 settembre 2026 alle 22:10
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L'allenatore giallorosso Piovani ha parlato al termine della gara persa contro la Juventus, finale di Serie A Women's Cup. Di seguito le parole del tecnico giallorosso. 
Che partita è stata?
"Il possesso palla è stato loro, ma nelle ripartenze abbiamo cercato di fare male alla Juve, abbiamo avuto 6/7 occasioni nitide. Poi sono subentrati i crampi e alcune ragazze hanno chiesto i cambi, ed è per questo che dobbiamo lavorare ancora di più con le ragazze che entrano in corsa perché qualcuna non è ancora in condizione. Non ho però nulla da rimproverare a loro, anzi, hanno fatto grandi prestazioni. Ora dobbiamo continuare a lavorare e abbiamo la possibilità di rigiocare subito".
Ora inizia un percorso lungo in Women’s Champions League e in campionato.
"Assolutamente sì, dobbiamo continuare ad avere la nostra dinamicità in campo e continuare a voler raggiungere qualcosa di importante; purtroppo stasera il risultato ci dice che siamo sconfitte, ma la strada intrapresa è quella giusta. Il mio compito ora sarà quello di tener alto il morale del gruppo ma ho visto già negli occhi delle ragazze la voglia di ritornare in campo il prima possibile".

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