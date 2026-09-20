I VOTI DEGLI ALTRI - Konè "partita totale" - Mancini "fuori fase"

Koné senza limiti: ora ha aggiunto i gol. E quella sostituzione che sa di rimpianto

set 20, 8:42

Hai voglia a racconarsi che i giocatori sono tutti uguali, che se esce uno ed entra l’altro il livello della prestazione si abbassa poco. Non è così ma vanno capiti pure gli allenatori, che queste sto...