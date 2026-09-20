I VOTI DEGLI ALTRI - Konè "partita totale" - Mancini "fuori fase"

La Roma pareggia nel big match dellOlimpico contro l'Inter. Si prende la scena Manu Konè: "Una partita totale. Quella di un giocatore ormai tra i migliori in Europa nel suo ruolo. E se comincia a trovare continuità, beh in quel caso sul mercato si va in tripla cifra. Esce lui e la Roma si abbassa" (Il Corriere dello Sport). In ombra Gianluca Mancini: "Non riesce a dare continuità alla buona prestazione di Torino con una sanguinosa palla persa che da il via al primo gol dell'Inter. Anche in questa occasione Gasperini lo vede fuori fase nel tenere Thuram e lo cambia" (Il Tempo)
Ottima anche la prova di Paulo Dybala: "Non contano come assist, ma entrambe le reti nascono dal suo mancino fatato: lo scambio a distanza con Molina dà origine all’1-0. Poi prova a mettersi in proprio, ma prima colpisce male in area e poi da casa sua prova a fulminare Martinez con una rasoiata. Pesca Malen e salva perfino la sua porta su Lautaro. Finisce stremato." (Il Romanista)
MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
(La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Il Romanista, Corriere della Sera, Repubblica)
Svilar 6,83
Mancini 5,50
Balerdi 6,58
Hermoso 5,83
Wesley 5,83
Cristante 6,75
Konè 7,85
Molina 6,66
Dybala 6,66
Soulé 6,16
Malen 6,16
Ndicka 6,08
Rensch 5,91
Pisilli 5,75
Koulierakis ng
Ghilardi 5,50
Gasperini 6,50
______________
IL MESSAGGERO
Svilar 7
Mancini 5,5
Balerdi 6,5
Hermoso 5
Wesley 5,5
Cristante 6,5
Konè 8
Molina 7
Dybala 6,5
Soulé 6
Malen 6
Ndicka 6
Rensch 6
Pisilli 5,5
Koulierakis ng
Ghilardi 5
Gasperini 6,5
_______________
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar 6,5
Mancini 5
Balerdi 6,5
Hermoso 5,5
Wesley 6,5
Cristante 7
Konè 8
Molina 6,5
Dybala 7
Soulé 6,5
Malen 6,5
Ndicka 6
Rensch 6
Pisilli 6
Koulierakis ng
Ghilardi 6
Gasperini 7
_______________
IL TEMPO
Svilar 7
Mancini 5,5
Balerdi 6,5
Hermoso 6
Wesley 6
Cristante 7
Konè 8
Molina 7
Dybala 6,5
Soulé 6,5
Malen 6,5
Ndicka 6,5
Rensch 6
Pisilli 6
Koulierakis ng
Ghilardi 5,5
Gasperini 6,5
_______________
IL ROMANISTA
Svilar 6,5
Mancini 6,5
Balerdi 7
Hermoso 6,5
Wesley 6,5
Cristante 7
Konè 7,5
Molina 7
Dybala 6,5
Soulé 6
Malen 7
Ndicka 6,5
Rensch 6
Pisilli 6
Koulierakis ng
Ghilardi 5,5
Gasperini 6,5
_______________
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 7,5
Mancini 5
Balerdi 6,5
Hermoso 6
Wesley 5,5
Cristante 7
Konè 8
Molina 6,5
Dybala 7
Soulé 6
Malen 6
Ndicka 6
Rensch 6
Pisilli 5,5
Koulierakis 5
Ghilardi 5,5
Gasperini 6,5
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REPUBBLICA
Svilar 6,5
Mancini 5,5
Balerdi 6,5
Hermoso 6
Wesley 5
Cristante 6
Konè 7,5
Molina 6
Dybala 6,5
Soulé 6
Malen 5
Ndicka 5,5
Rensch 5,5
Pisilli 5,5
Koulierakis ng
Ghilardi 5,5
Gasperini 6