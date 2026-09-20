News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

L'orgoglio di Gasp: "Giocato alla pari"

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 20 settembre 2026 alle 10:09
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ci aveva creduto. Poi sperato. Alla fine però il 2-2 finale, dopo essere stato in vantaggio per due reti, lascia a Gasperini quell'amaro in bocca che è difficile da togliere. Soprattutto a caldo: «Ce la siamo giocata alla pari, è uscita una partita in cui entrambe le squadre potevano vincere. Il gol concesso a inizio ripresa gli ha dato grande ener-gia, siamo stati presuntuosi in quel caso ma non abbiamo mai smesso di giocare. Questa partita ci deve dare consapevolezza ed energia». Meglio leggere il bicchiere mezzo pieno ma per la terza volta, dopo Atalanta e Fenerbahce, la Roma subisce gol al rientro dagli spogliatoi: «Evidentemente non può essere una casualità. Il modo in cui abbiamo subito la rete è stato un po' troppo superficiale, se vogliamo anche presuntuoso. La partita era ben indirizzata e c'erano le condizioni per poter essere pericolosi anche con le ripartenze come accaduto nel primo tempo. È inutile negarlo, siamo un po' rammaricati, quando vai 2-0 e vieni raggiunto dispiace ma avevamo davanti una squadra davvero forte tecnicamente e fisicamente». (...) Per una volta non hanno convinto le sostituzioni. Alcune dovute, come quella di Balerdi per crampi («L'abbiamo preso perché poteva essere un bel rinforzo. Quello è stato un momento topico, aveva i crampi, ha cercato di resistere, poi non riusciva a continuare e non abbiamo fatto il cambio a centrocampo. Ma anche oggi è stato molto bravo»). Altre meno, su tutte Koné: «È stata una mia scelta, era calato. Da inizio stagione non ha la tenuta dei 90 minuti. Lui è uno che ha fatto il Mondiale fino alla fine, le sue caratteristiche sono fondamentali per noi ma la tenuta non è quella del girone di andata dell'anno scorso. Lì è entrato Pisilli, ha fatto bene come Rensch. Non sono riuscito a fare cambi davanti, ma Soulé è cresciuto ed eravamo pericolosi anche nel secondo tempo». (...)
(Il Messaggero)

APPENA ARRIVATO

Gasperini in the box

L'uomo della provvidenza e i buchi della serratura

set 20, 13:14

LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...

Scala

PRIMAVERA, Milan-Roma 0-1 (63' Guaglianone): i giallorossi di Scala tornano alla vittoria, rossoneri in nove nel finale

set 20, 12:54

La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Footba...

koulierakis

Grecia: Koulierakis convocato per i prossimi quattro impegni di Nations League

set 20, 12:22

Nuova chiamata in nazionale per Konstantinos Koulierakis. Il difensore della Roma figura nella lista dei convocati diramata dal commissario tecnico della Grecia, Ivan Jovanović, per i primi quattro in...

Wesley

Brasile, Wesley escluso per infortunio: Ancelotti convoca Vanderson al suo posto

set 20, 12:07

Wesley non prenderà parte ai prossimi impegni del Brasile. L'esterno brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. A comunicarlo è stata...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Inter, GASPERINI: "Entrambe potevano vincere. Questa partita ci dà soddisfazione ma abbiamo preso un gol in maniera superficiale. Dopo la sosta inizia un altro tipo di campionato"

set 19, 19:57
Molina

ROMA-INTER 2-2: doppiette di Koné e Lautaro, il big match finisce in pareggio (FOTO E VIDEO)

set 19, 15:51
Kone gol

ROMA-INTER: le pagelle. KONÉ 8 “Bambolina voodoo" - BALERDI 7 “Garra argentina”

set 19, 20:02
marcus thuram

Roma-Inter, Thuram: "La Roma è una delle squadre più forti, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto"

set 19, 20:49
christian chivu

Roma-Inter, Chivu: "Grande partita nel secondo tempo, abbiamo affrontato una grande squadra"

set 19, 20:44
gasperini

A Trigoria restano solo in 7. In programma due amichevoli

set 20, 8:29
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading