Instagram, Soulè: "Grande partita di squadra". Svilar: "Si va sempre avanti"

LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...
La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Footba...
Nuova chiamata in nazionale per Konstantinos Koulierakis. Il difensore della Roma figura nella lista dei convocati diramata dal commissario tecnico della Grecia, Ivan Jovanović, per i primi quattro in...
Wesley non prenderà parte ai prossimi impegni del Brasile. L'esterno brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. A comunicarlo è stata...
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