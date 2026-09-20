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Instagram, Soulè: "Grande partita di squadra". Svilar: "Si va sempre avanti"

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di FedericoL
domenica, 20 settembre 2026 alle 10:34
Soulé
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Finisce 2-2 il big match dell'limpico tra Roma e Inter. Altra ottima prestazione per Mati Soulè, che dopo la partita ha elogiato la prestazione dei giallorossi: "Grande partita di squadra, abbiamo dato tutto fino alla fine ma il risultato ci sfugge. Continuiamo a lavorare e a migliorare. Forza Roma". Guarda già oltre anche Mile Svilar, autore di un paio di interventi decisivi: "Si va sempre avanti"

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