Juventus-Atalanta, vergogna allo stadio: la curva non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola e volta le spalle

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Atalanta, valida per la quinta giornata di Serie A, all’Allianz Stadium di Torino, si è osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, scomparso sabato all’età di 83 anni. La FIGC aveva disposto l’omaggio su tutti i campi nel fine settimana.

Durante il momento dedicato alla leggenda dell’Inter e della Nazionale, una parte della Curva Sud bianconera ha però scelto di non partecipare al raccoglimento. Diversi tifosi si sono voltati di spalle rispetto al terreno di gioco, mentre dagli spalti sono partiti cori dedicati a storiche figure della Juventus, tra cui Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli. Il resto dello stadio ha invece accompagnato il ricordo di Mazzola con gli applausi.