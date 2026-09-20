Portogallo: Rodrigo Mora convocato con la nazionale Under 21 (FOTO)

Rodrigo Mora è stato uno degli acquisti di punta del calciomercato estivo della Roma. Infatti, il giovane talento portoghese è stato acquistato dal Porto dopo una lunga e difficile trattativa. Il trequartista ha trovato spazio nelle prime partite sotto la guida di Gasperini, riuscendo anche a realizzare la prima rete in maglia giallorossa nella vittoria contro il Lecce alla seconda giornata di Serie A. Meno spazio, invece, nelle ultime apparizioni. Tuttavia, l'ex Porto è stato convocato dal CT del Portogallo U21 Luis Freire per i prossimi impegni della nazionale validi per le qualificazioni all'Europeo di categoria.