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E per lo stadio della Roma serve solo un ultimo sprint

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
lunedì, 21 settembre 2026 alle 8:22
Stadio Roma
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Sette giorni da oggi. Lunedì prossimo, alle 10.30, i tecnici di As Roma, guidati da Lucia Bernabè, si siederanno per la seconda e ultima volta, attorno al tavolo della conferenza di servizi. Dall’altro lato, le delegazioni del Campidoglio, della Regione, della Soprintendenza di Stato e degli altri enti e uffici che devono esprimersi sul progetto dello stadio a Pietralata. Ad “arbitrare” la seduta sarà il commissario di Governo per gli stadi Uefa 2032, l’ingegner Massimo Sessa. In agenda non ci sono sorprese: i pareri sono arrivati tutti. […]
Come detto, sulla pagina dedicata del sito del Comune, i pareri sono già pubblicati. Anche quelli sulla valutazione di impatto ambientale che, come da tradizione, sono positivi (con prescrizioni). […]
Il vero nodo è uno solo: quanto ci metterà Trigoria a consegnare il progetto esecutivo, quello che va (dopo check degli uffici) validato e messo a gara europea. Il timing è stretto, strettissimo: la Uefa vuole che gli interventi siano “cantierabili” per marzo 2027. Questo, facendo i conti, significa che, per rispettare questo cronoprogramma, l’esecutivo deve essere depositato per Natale: check, validazione e gara europea portano via non meno di un mese e mezzo (a voler essere davvero ottimisti). Poi ci sono firme, polizze di garanzia, consegna delle aree, tutti passaggi obbligati prima che l’intervento possa essere considerato “cantierabile”. In mezzo, gli espropri: l’iter è in fase conclusiva e c’è da capire se si finirà bonariamente o in tribunale (nel qual caso, non ci sono rallentamenti prevedibili). Insomma, c’è da correre.
(Il Messaggero)

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