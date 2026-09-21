E per lo stadio della Roma serve solo un ultimo sprint

Donyell Malen non prenderà parte ai match di Nations League con l'Olanda. L'attaccante giallorosso ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di un risentimento muscolare. Il Ct degli Orange, Xavi...
LAROMA24.IT - La Roma pareggia per 2-2 nel big match contro l'Inter. Alla doppietta di Koné arrivata nel primo tempo, ha risposto Lautaro Martinez nella ripresa, in una partita giocata a viso aperto d...
LEGGO (F. BALZANI) - Altri venti giorni da prima in classifica, ma soprattutto una consapevolezza acquisita: la Roma può giocarsela alla pari con tutti. Il pareggio con l’Inter di sabato sera è più un...
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato dal quotidiano, ha fatto il punto sul futuro degli impianti sportivi della Capitale, soffermandosi anche sul nuovo stadio giallorosso. «Gli eventi sp...
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