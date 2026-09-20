Malen, niente Nations League con l'Olanda: salta la convocazione per un risentimento muscolare

🇳🇱ℹ️— OnsOranje (@OnsOranje) September 20, 2026
Mexx Meerdink and Guus Til replace Donyell Malen and Justin Kluivert in our squad. 🔁
Get well soon, Donyell & Justin 🧡 pic.twitter.com/5mINfuK5Ve
#Malen non va in nazionale, piccolo risentimento muscolare. Decisione comunicata stasera dalla nazionale olandese.— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 20, 2026
Resta a Roma come #Cristante (lombalgia) e #Wesley (risentimento coscia dx). Saranno pronti per le due sfide dopo la sosta: Como + Real Madrid in Champions League pic.twitter.com/EkvSxO0A9o
Il Milan ha sconfitto per 3-0 il Lecce a San Siro. A segno Pulisic, Rabiot e Moreira. Al termine del match, il tecnico rossonero Ruben Amorim parlando ai microfoni di Dazn si è espresso anche sul gap...
Il Milan di Amorim chiude la quinta giornata di campionato con un netto successo per 3-0 contro il Lecce. I rossoneri si portano così a quota 11 punti in classifica, dietro solamente a Roma, Inter, La...
Cinquanta partite e nessuno 0-0. Dopo cinque giornate di Serie A della stagione 202-2027, nessun match è terminato a reti bianche. La rete di Pulisic, in Milan-Lecce, per il momentaneo 1-0 ha ufficial...
Il Como ha perso contro il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Calò nel primo tempo e di Kvernadze nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in camp...
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