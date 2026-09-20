Serie A: nessuno 0-0 dopo cinque giornate di campionato. Infranto il dato del 2015-2016. Ecco a quando risale il record assoluto

Il Milan ha sconfitto per 3-0 il Lecce a San Siro. A segno Pulisic, Rabiot e Moreira. Al termine del match, il tecnico rossonero Ruben Amorim parlando ai microfoni di Dazn si è espresso anche sul gap...
Il Milan di Amorim chiude la quinta giornata di campionato con un netto successo per 3-0 contro il Lecce. I rossoneri si portano così a quota 11 punti in classifica, dietro solamente a Roma, Inter, La...
Dopo Wesley e Cristante, anche Donyell Malen deve rinunciare alla chiamata della propria nazionale a causa di un problema fisico. L'attaccante giallorosso non prenderà parte alle gare di Nations Leagu...
Il Como ha perso contro il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Calò nel primo tempo e di Kvernadze nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in camp...
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