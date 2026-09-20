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Serie A: nessuno 0-0 dopo cinque giornate di campionato. Infranto il dato del 2015-2016. Ecco a quando risale il record assoluto

Campionato
di Fabio D'Ascanio
domenica, 20 settembre 2026 alle 21:49
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Cinquanta partite e nessuno 0-0. Dopo cinque giornate di Serie A della stagione 202-2027, nessun match è terminato a reti bianche. La rete di Pulisic, in Milan-Lecce, per il momentaneo 1-0 ha ufficialmente infranto il dato della stagione 2015-2016, quando il primo 0-0 arrivò proprio alla quinta giornata in Carpi-Napoli.
Il record, invece, appartiene al campionato 1949-1950 quando il primo 0-0 arrivò alla settima giornata in Milan-Lazio

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