Serie A: il Milan supera 3-0 il Lecce. A segno Pulisic, Rabiot e Moreira

Milan, Amorim: "Roma e Inter sono distanti da noi. Hanno avuto più tempo per essere squadra"

set 20, 23:24

Il Milan ha sconfitto per 3-0 il Lecce a San Siro. A segno Pulisic, Rabiot e Moreira. Al termine del match, il tecnico rossonero Ruben Amorim parlando ai microfoni di Dazn si è espresso anche sul gap...