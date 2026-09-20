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Cristante, salta la convocazione in nazionale per lombalgia: al suo posto Ricci

Nazionali
di Paolo Rosi
domenica, 20 settembre 2026 alle 18:25
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Nazionale italiana in partenza per il nuovo ciclo di impegni ufficiali. Il gruppo azzurro si raduna questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano per dare il via alla preparazione in vista dei primi quattro incontri del girone di UEFA Nations League, con la prima seduta di allenamento in programma nella giornata di domani. Il numero 4 giallorosso, Bryan Cristante, inizialmente convocato dal Ct Roberto Mancini, non prenderà parte agli impegni a causa della lombalgia. Al suo posto c'è Ricci.
Come comunicato ufficialmente dalla FIGC: “A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore”.
Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
(figc.it)
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