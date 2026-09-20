Cristante, salta la convocazione in nazionale per lombalgia: al suo posto Ricci

VIDEO - Mourinho, polemiche in conferenza dopo il ko contro l’Atletico: mostra le foto dei mancati cartellini rossi

set 20, 19:35

Il Real Madrid ha perso contro l'Atletico nella gara valida per la settima giornata di Liga. Una partita combattuta, che ha visto i colchoneros trionfare grazie alle reti di Grimaldo su rigore e dell'...