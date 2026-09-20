Serie A, colpo del Frosinone che supera il Como 2-0. Cade ancora il Genoa: finisce 2-1 a Parma

Domenica di riposo per la Roma dopo il pareggio di ieri sera nel big match dell'Olimpico contro l'Inter, ma c'è chi non molla la presa. Santiago Castro ha infatti scelto di sfruttare la giornata liber...
Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio al 23' con Gilmour, su assist di Politano, ma i viola trovano il pareggio al 51' con Jimenez. Un punto a testa al Franchi...
LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...
La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Footba...
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