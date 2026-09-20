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Serie A, colpo del Frosinone che supera il Como 2-0. Cade ancora il Genoa: finisce 2-1 a Parma

Campionato
di Paolo Rosi
domenica, 20 settembre 2026 alle 16:57
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Si sono concluse le sfide delle ore 15 della domenica della 5ª giornata. Allo stadio Ennio Tardini, il Parma conquista la sua prima vittoria in campionato superando il Genoa per 2 a 1. I padroni di casa sbloccano il match al 38° minuto con Mateo Romero, prima del momentaneo pareggio ligure firmato da Milutin Osmajić al 70°. A decidere l'incontro per i ducali è la rete di Pontus Almqvist all'80°. Con questo successo il Parma sale a quota 4 punti, mentre il Genoa resta fermo a 1 punto.
Vittoria di grande prestigio allo stadio Benito Stirpe, dove il Frosinone batte il Como per 2 a 0. I ciociari mettono al sicuro il risultato già nel primo tempo grazie al gol di Mirko Calò al 14° e al raddoppio di Giorgi Kvernadze al 45'+3'. Grazie a questo successo, il Frosinone vola a quota 10 punti in classifica, agganciando proprio i lariani a 10 punti.

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