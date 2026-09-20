Serie A, Fiorentina-Napoli 1-1: Gilmour apre, Jimenez risponde nella ripresa

Si sono concluse le sfide delle ore 15 della domenica della 5ª giornata. Allo stadio Ennio Tardini, il Parma conquista la sua prima vittoria in campionato superando il Genoa per 2 a 1. I padroni di ca...
Domenica di riposo per la Roma dopo il pareggio di ieri sera nel big match dell'Olimpico contro l'Inter, ma c'è chi non molla la presa. Santiago Castro ha infatti scelto di sfruttare la giornata liber...
LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...
La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Footba...
Loading