Serie A, Fiorentina-Napoli 1-1: Gilmour apre, Jimenez risponde nella ripresa

Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio al 23' con Gilmour, su assist di Politano, ma i viola trovano il pareggio al 51' con Jimenez. Un punto a testa al Franchi: il Napoli sale a quota 7 in classifica e arriva alla sosta a sei lunghezze dal primo posto, mentre la Fiorentina raggiunge quota 4.