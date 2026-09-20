News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

PRIMAVERA, Milan-Roma 0-1 (63' Guaglianone): i giallorossi di Scala tornano alla vittoria, rossoneri in nove nel finale

Settore giovanile
di Matteo Esposito
domenica, 20 settembre 2026 alle 12:54
Scala
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Football è Guaglianone, che al 63' riceve da Panico al limite dell'area, si sposta il pallone e batte Catalano con il destro. Il classe 2010 era già andato vicino al gol nel primo tempo, colpendo l'incrocio dei pali. I rossoneri chiudono la partita in nove uomini: al 65' viene espulso Cissé per doppia ammonizione, mentre al 92' arriva il rosso diretto per Nolli dopo un duro intervento su Cama. I giallorossi, ancora imbattuti, salgono a 11 punti in classifica.

APPENA ARRIVATO

Gasperini in the box

L'uomo della provvidenza e i buchi della serratura

set 20, 13:14

LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...

koulierakis

Grecia: Koulierakis convocato per i prossimi quattro impegni di Nations League

set 20, 12:22

Nuova chiamata in nazionale per Konstantinos Koulierakis. Il difensore della Roma figura nella lista dei convocati diramata dal commissario tecnico della Grecia, Ivan Jovanović, per i primi quattro in...

Wesley

Brasile, Wesley escluso per infortunio: Ancelotti convoca Vanderson al suo posto

set 20, 12:07

Wesley non prenderà parte ai prossimi impegni del Brasile. L'esterno brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. A comunicarlo è stata...

OIP (4)

Roma-Inter: la moviola dei quotidiani. Sufficiente la prova di Massa

set 20, 10:38

Una direzione arbitrale più che sufficiente quella di Davide Massa in Roma-Inter. Qualche fallo non fischiato e più di un intervento tardivo, ma il fischietto di Imperia supera la prova. LA GAZZETTA D...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Inter, GASPERINI: "Entrambe potevano vincere. Questa partita ci dà soddisfazione ma abbiamo preso un gol in maniera superficiale. Dopo la sosta inizia un altro tipo di campionato"

set 19, 19:57
Molina

ROMA-INTER 2-2: doppiette di Koné e Lautaro, il big match finisce in pareggio (FOTO E VIDEO)

set 19, 15:51
Kone gol

ROMA-INTER: le pagelle. KONÉ 8 “Bambolina voodoo" - BALERDI 7 “Garra argentina”

set 19, 20:02
marcus thuram

Roma-Inter, Thuram: "La Roma è una delle squadre più forti, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto"

set 19, 20:49
christian chivu

Roma-Inter, Chivu: "Grande partita nel secondo tempo, abbiamo affrontato una grande squadra"

set 19, 20:44
gasperini

A Trigoria restano solo in 7. In programma due amichevoli

set 20, 8:29
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading