PRIMAVERA, Milan-Roma 0-1 (63' Guaglianone): i giallorossi di Scala tornano alla vittoria, rossoneri in nove nel finale

LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...
Nuova chiamata in nazionale per Konstantinos Koulierakis. Il difensore della Roma figura nella lista dei convocati diramata dal commissario tecnico della Grecia, Ivan Jovanović, per i primi quattro in...
Wesley non prenderà parte ai prossimi impegni del Brasile. L'esterno brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. A comunicarlo è stata...
Una direzione arbitrale più che sufficiente quella di Davide Massa in Roma-Inter. Qualche fallo non fischiato e più di un intervento tardivo, ma il fischietto di Imperia supera la prova. LA GAZZETTA D...
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