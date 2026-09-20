PRIMAVERA, Milan-Roma 0-1 (63' Guaglianone): i giallorossi di Scala tornano alla vittoria, rossoneri in nove nel finale

La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Football è Guaglianone, che al 63' riceve da Panico al limite dell'area, si sposta il pallone e batte Catalano con il destro. Il classe 2010 era già andato vicino al gol nel primo tempo, colpendo l'incrocio dei pali. I rossoneri chiudono la partita in nove uomini: al 65' viene espulso Cissé per doppia ammonizione, mentre al 92' arriva il rosso diretto per Nolli dopo un duro intervento su Cama. I giallorossi, ancora imbattuti, salgono a 11 punti in classifica.