Grecia: Koulierakis convocato per i prossimi quattro impegni di Nations League

LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...
La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Footba...
Wesley non prenderà parte ai prossimi impegni del Brasile. L'esterno brasiliano è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. A comunicarlo è stata...
Una direzione arbitrale più che sufficiente quella di Davide Massa in Roma-Inter. Qualche fallo non fischiato e più di un intervento tardivo, ma il fischietto di Imperia supera la prova. LA GAZZETTA D...
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