FOTO - Instagram, Castro non si ferma: allenamento individuale a casa con il preparatore

Si sono concluse le sfide delle ore 15 della domenica della 5ª giornata. Allo stadio Ennio Tardini, il Parma conquista la sua prima vittoria in campionato superando il Genoa per 2 a 1. I padroni di ca...
Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri passano in vantaggio al 23' con Gilmour, su assist di Politano, ma i viola trovano il pareggio al 51' con Jimenez. Un punto a testa al Franchi...
LR24 (A. CIARDI) - La Roma per sette anni ha potuto al massimo sognare di giocare in Champions League. Qualche volta ci ha provato, tentando rimonte difficili basate su rincorse a perdifiato. Una chim...
La Roma Primavera di Mattia Scala torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e supera 1-0 il Milan in trasferta nella quinta giornata di campionato. A decidere la sfida alla Puma House of Footba...
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