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FOTO - Instagram, Castro non si ferma: allenamento individuale a casa con il preparatore

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di Paolo Rosi
domenica, 20 settembre 2026 alle 16:09
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Domenica di riposo per la Roma dopo il pareggio di ieri sera nel big match dell'Olimpico contro l'Inter, ma c'è chi non molla la presa. Santiago Castro ha infatti scelto di sfruttare la giornata libera per continuare a lavorare.
L'attaccante argentino si è allenato nel giardino di casa nella mattinata odierna, come testimoniato da una storia pubblicata su Instagram dal suo preparatore atletico, Guido Viggiano. Un'immagine che testimonia la grande professionalità e la dedizione del giovane attaccante, desideroso di farsi trovare pronto alle chiamate di Gian Piero Gasperini.
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