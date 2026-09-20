Primavera, Scala: "Vittoria meritata. I ragazzi sono stati eccezionali, ma dobbiamo ancora crescere"

Colpo esterno di prestigio per la Roma Primavera, che espugna il campo del Milan vincendo per 1 a 0 grazie alla rete decisiva siglata nel secondo tempo da Guaglianone.

Al termine della partita, l'allenatore Mattia Scala ha analizzato il successo ai microfoni dei canali ufficiali del club:

Vittoria meritata, che poteva essere anche più ampia. Che indicazioni trae da questa partita?

"Assolutamente meritata, per la prestazione e la voglia. È stata una settimana complicata, abbiamo dovuto combattere con qualche infortunio e un virus che ci ha colpiti nello spogliatoio. Ma i ragazzi non hanno cercato alibi, hanno preparato la partita al cento per cento dell’impegno, senza cercare alibi. Qualcuno è venuto a giocare oggi pur non stando ancora bene, lo ringraziamo tantissimo ed è un motivo in più per essere soddisfatti della prova di oggi".

Anche stavolta la squadra è andata in crescendo. Segno che la condizione fisica è buona e che la qualità non cala mai, anche con i cambi?

"La squadra sta bene, corre. È frutto di ciò che facciamo in settimana. L’intensità che mettiamo negli allenamenti ci permette di tenere il ritmo alto in partita. Un applauso, come sempre, ai cinque cambi, chi entra lo fa sempre molto bene e ciò ci aiuta ad arrivare lucidi a fine gara".

Volendo cercare il pelo nell’uovo, forse si poteva essere più cinici in alcune situazioni e sfruttare meglio la superiorità numerica per chiuderla prima?

"I 20 minuti dopo l’espulsione potevamo gestirli meglio ed essere un po’ più concreti, andando a chiudere la partita. Abbiamo inserito un centrocampista in più per provare a palleggiare di più, tenendo il pallino del gioco e abbassando il ritmo. Non ci è riuscito molto, abbiamo concesso qualche calcio piazzato di troppo. Non abbiamo sofferto ma dobbiamo crescere ancora nella gestione della partita in queste situazioni. Nel complesso comunque siamo molto soddisfatti".

La classifica fa sorridere. La guardiamo o è ancora presto?

"La classifica non la guardiamo. Siamo soddisfatti del percorso fatto in queste prime partite. Tra campionato e Youth League abbiamo fatto 4 trasferte e siamo usciti imbattuti. Ciò è sinonimo di crescita e ci regala fiducia e tranquillità nel lavoro".

Arriva la sosta, con alcuni giocatori che non ci saranno per via delle nazionali. Come saranno gestite queste due settimane?

"Ci focalizzeremo nel programmare individualmente gli allenamenti sia a livello tecnico sia fisico per quelli che rimarranno. Restiamo a disposizione di mister Gasperini e della prima squadra, che avrà tanti giocatori in giro con le nazionali. Quando riprenderemo avremo 8 partite in un mese e ci sarà poco tempo per lavorare. Per cui speriamo di sfruttare questo periodo per riposarci ma anche per lavorare forte".

(asroma.com)