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Stadio Roma, Gualtieri: "Il progetto è più avanti". Obiettivo Europei 2032, possibile candidatura olimpica per il 2036 o il 2040

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
lunedì, 21 settembre 2026 alle 8:38
Gualtieri
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Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato dal quotidiano, ha fatto il punto sul futuro degli impianti sportivi della Capitale, soffermandosi anche sul nuovo stadio giallorosso.
«Gli eventi sportivi sono motore di crescita economica e trasformazione urbana. Stiamo intervenendo dai piccoli impianti agli stadi: il progetto Roma è più avanti, ma procediamo anche su quello Lazio, nella prospettiva degli Europei 2032. Questo rafforza la possibilità di una candidatura olimpica, che vorremmo per il 2036 o il 2040».
(La Repubblica)

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