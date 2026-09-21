Stadio Roma, Gualtieri: "Il progetto è più avanti". Obiettivo Europei 2032, possibile candidatura olimpica per il 2036 o il 2040

Donyell Malen non prenderà parte ai match di Nations League con l'Olanda. L'attaccante giallorosso ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di un risentimento muscolare. Il Ct degli Orange, Xavi...
LAROMA24.IT - La Roma pareggia per 2-2 nel big match contro l'Inter. Alla doppietta di Koné arrivata nel primo tempo, ha risposto Lautaro Martinez nella ripresa, in una partita giocata a viso aperto d...
LEGGO (F. BALZANI) - Altri venti giorni da prima in classifica, ma soprattutto una consapevolezza acquisita: la Roma può giocarsela alla pari con tutti. Il pareggio con l’Inter di sabato sera è più un...
Sette giorni da oggi. Lunedì prossimo, alle 10.30, i tecnici di As Roma, guidati da Lucia Bernabè, si siederanno per la seconda e ultima volta, attorno al tavolo della conferenza di servizi. Dall’altr...
Loading