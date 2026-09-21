Olanda, Xavi: "Malen ha rinunciato all'ultimo, non è un infortunio grave. È un peccato perché è in forma"

LAROMA24.IT - La Roma pareggia per 2-2 nel big match contro l'Inter. Alla doppietta di Koné arrivata nel primo tempo, ha risposto Lautaro Martinez nella ripresa, in una partita giocata a viso aperto d...
LEGGO (F. BALZANI) - Altri venti giorni da prima in classifica, ma soprattutto una consapevolezza acquisita: la Roma può giocarsela alla pari con tutti. Il pareggio con l’Inter di sabato sera è più un...
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervistato dal quotidiano, ha fatto il punto sul futuro degli impianti sportivi della Capitale, soffermandosi anche sul nuovo stadio giallorosso. «Gli eventi sp...
Sette giorni da oggi. Lunedì prossimo, alle 10.30, i tecnici di As Roma, guidati da Lucia Bernabè, si siederanno per la seconda e ultima volta, attorno al tavolo della conferenza di servizi. Dall’altr...
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