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Olanda, Xavi: "Malen ha rinunciato all'ultimo, non è un infortunio grave. È un peccato perché è in forma"

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
lunedì, 21 settembre 2026 alle 11:52
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Donyell Malen non prenderà parte ai match di Nations League con l'Olanda. L'attaccante giallorosso ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di un risentimento muscolare. Il Ct degli Orange, Xavi, ha parlato in conferenza stampa della situazione del numero 14 giallorosso: "È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto rinunciare all'ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l'infortunio non è grave". 

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