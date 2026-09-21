Lissone, incontro tra arbitri e allenatori. Per la Roma presente Gritti, secondo di Gasperini

Altro parere positivo per lo Stadio della Roma mentre si avvicina il giorno della conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione definitiva del progetto per la nuova casa dei tifosi romanisti, at...
Un inizio di stagione importante per la Roma, ancora imbattuta in queste prime sei gare stagionali ed al primo posto in classifica in Serie A. Tra le tante note positive, non poteva mancare l'apporto...
Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Donyell Malen ha annunciato come sua cognata, Silver van Hetten, sia diventata ufficialmente una nuova calciatrice della Primavera della Roma...
Inizia la maxi sosta. Per la prima volta la pausa per le nazionali durerà ben tre settimane. Molti i calciatori giallorossi convocati con le rispettive nazionali. Alla chiamata hanno dovuto rinunciare...
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L’Incontro a Lissone tra arbitri e allenatori si è svolto in un clima sereno. Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagione e che non subirà variazioni: interventi del Var ridotti ma non annullati, si gioca il più possibile. C’è stato un confronto sugli