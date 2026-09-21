Lissone, incontro tra arbitri e allenatori. Per la Roma presente Gritti, secondo di Gasperini

Si è tenuto un incontro a Lissone tra arbitri e allenatori e si è svolto in un clima sereno. Come riportato da Pasquale Guarro su X, Orsato ha promesso che la linea rimarrà la stessa fino a fine stagione, con interventi del Var ridotti ma non annullati. Presente per la Roma Tullio Gritti, il secondo di Gian Piero Gasperini.