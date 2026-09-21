Serie A: Malen è il secondo del campionato per xG

La sua stagione è iniziata alla grandissima. Primo posto con la Roma, primo posto nella classifica cannonieri. Malen, attaccante giallorosso - che salterà per un problema fisico anche la convocazione in Nazionale - è il secondo tra le altre cose tra i giocatori con il numero più alto di xG.

In testa a questa speciale graduatoria c'è Lautaro Martinez dell'Inter (4,70), seguito dall'olandese (4,60). Molto dietro ci sono Raimondo del Frosinone e Maldini del Cagliari (2,50) e poi Thuram. Tra i primi venticinque ci sono anche Soulé al 15° posto (1,70) e Dybala, 20° (1,60).