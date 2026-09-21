Serie A: Malen è il secondo del campionato per xG

Giocatori con il numero di xG maggiore in Serie A— Carlo Gioia (@carlo_gioiaa) September 21, 2026
1. Lautaro (Inter): 4,70
2. Malen (Roma): 4,60
3. Raimondo (Frosinone): 2,50
4. Maldini (Cagliari): 2,50
5. Thuram (Inter): 2,40
6. Mastantuono (Fiorentina): 2,30
7. Pio Esposito (Inter): 2,20
8. Varela (Monza): 2,10
9. Zaccagni…
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