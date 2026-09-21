News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Serie A: Malen è il secondo del campionato per xG

Altre
di R.P.
lunedì, 21 settembre 2026 alle 19:39
malen
Aggiungi come fonte preferita su Google
La sua stagione è iniziata alla grandissima. Primo posto con la Roma, primo posto nella classifica cannonieri. Malen, attaccante giallorosso - che salterà per un problema fisico anche la convocazione in Nazionale - è il secondo tra le altre cose tra i giocatori con il numero più alto di xG. 
In testa a questa speciale graduatoria c'è Lautaro Martinez dell'Inter (4,70), seguito dall'olandese (4,60). Molto dietro ci sono Raimondo del Frosinone e Maldini del Cagliari (2,50) e poi Thuram. Tra i primi venticinque ci sono anche Soulé al 15° posto (1,70) e Dybala, 20° (1,60). 

APPENA ARRIVATO

0v7dlbUQ4KH8LZGncSWtfr

Xhaka ammette la frode sul pass Covid, niente Nazionale: rischia carcere e lunga squalifica

set 21, 19:27

Il capitano della Svizzera, Xhaka, ha ammesso di aver acquistato un falso certificato medico di vaccinazione Covid. Il classe 1992, ha detto di aver agito per via di uno stato di forte "sfiducia, paur...

DYBALA

DYBALA: "Il mio idolo era Ronaldinho. Mio padre è stato il mio primo mentore" (VIDEO)

set 21, 18:25

Paulo Dybala è uno dei mentori nel nuovo titolo FC, ovvero FC 27. L'argentino giallorosso sarà una delle stelle del team e per questo ha risposto alle domande dei canali ufficiali EA. Ecco le sue risp...

Esultana Roma

Post Match – Atto di fede

set 21, 18:14

LR24 (MIRKO BUSSI) - Il cammino verso Roma-Inter è stato lastricato dalle statistiche di Gasperini contro i nerazzurri. Da Conte in poi, 10 sconfitte consecutive, passando per Simone Inzaghi, principa...

stadio-pietralata-dallalto

Stadio della Roma, c'è l'ok della Soprintendenza alla Valutazione di Impatto Ambientale

set 21, 16:46

Altro parere positivo per lo Stadio della Roma mentre si avvicina il giorno della conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione definitiva del progetto per la nuova casa dei tifosi romanisti, at...

NOTIZIE POPOLARI
Malen

Malen, niente Nations League con l'Olanda: salta la convocazione per un risentimento muscolare

set 20, 22:16
810813863_18578586004070509_4102481323451719389_n

Instagram, Malen annuncia l'arrivo nella Roma della cognata: "Sono orgoglioso di te" (FOTO)

set 21, 13:39
Stadio Roma

E per lo stadio della Roma serve solo un ultimo sprint

set 21, 8:22
GALANTIC

Sempre più Galantic

set 21, 8:07
punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "Un limite da risolvere" - FERRETTI: "Gli avvisi di Gasp ai naviganti"

set 21, 7:57
images (75)

Olanda, Xavi: "Malen ha rinunciato all'ultimo, non è un infortunio grave. È un peccato perché è in forma"

set 21, 11:52
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading