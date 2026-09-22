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Maien non preoccupa. E a Trigoria la cognata firma con la Femminile

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 22 settembre 2026 alle 8:04
Malen
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IL TEMPO (L. PES) - Colpo in famiglia. La Roma Femminile acquista «Bobba» Malen. Silver Van Hatten ha esordito nella Primavera giallorossa nel match contro la Fiorentina di domenica subentrando nella ripresa. Il cognome dice poco, ma si tratta della cognata di Malen, che ieri ha annunciato sui social la firma con la Roma. Per Donyell è come una sorella, cosi l'ha definita nel post Instagram, visto il legame che lo lega alla diciassettenne attaccante esterna della Primavera Femminile.
L'olandese, intanto, resterà a Trigoria per un fastidio al ginocchio sinistro e non risponderà alla chiamata dell'Olanda come noto già dalla serata di domenica. Ma il problema fisico non preoccupa, anzi, il centravanti potrà recuperare nelle tre settimane di pausa insieme agli altri compagni che da otto sono diventati undici per Gasperini, grazie anche al forfait di Wesley e Cristante. Ci saranno un paio di amichevoli a Trigoria da qui alla ripresa del campionato fissata, per la Roma, domenica 11 ottobre a Como, in un match già delicatissimo che aprirà un mese di fuoco per i giallorossi.

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