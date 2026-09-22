Allenamenti fino a venerdì. Poi lo stop

Tutti In campo. O meglio, alcuni in campo.

Perché Gasperini lerl alla ripresa degli allenamenti ha avuto a disposizione soltanto una piccola porzione della sua squadra. Escludendo i tre portieri, con Svllar regolarmente a disposizione, l'allenatore ha potuto cantare saltanto su Hermoso, Malina, Rensch, PellegrIni, De Roon e Dybala. Terapie naturalmente per Wesley, Malen e Cristante, rimasti a Trigoria per i rispettivi problemi. La squadra continuerà a lavorare specialmente sul mantenimento della condizione atletica fino a venerdì, pol GasperIni concederà al suoi uomini qualche giorno di riposo [...]

(Corsport)