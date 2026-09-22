Allenamenti fino a venerdì. Poi lo stop

Tempo di sosta, dopo un inizio di stagione vicinissimo alla perfezione. Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica, con 4 vittorie in 5 giornate e un successo sull'Inter campione d'Italia...
Anche l'ultimo, forse il più rilevante, ostacolo per lo stadio della Roma a Pietralata è superato. Ieri, sul sito del Campidoglio nella pagina dedicata al progetto giallorosso, è stato pubblicato il p...
Antonio Arena è tornato. L'attaccante dalla Roma Primavera, che l'anno scorso segnò un gol all'Olimpico al primo pallone toccato (in Coppa Italia), ha smaltito il risentimento muscolare. Domenica scor...
Restano per Gasp, per curarsi senza forzature e, perché no, pure per contribuire a costruire, un mattoncino alla volta, un edificio fatto di certezze e armonia dopo una stagione di incomprensioni tra...
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