Calciomercato Roma: da Oosterwolde a Gittens passando per Endrick e Kvernadze. Le piste per gennaio

Sono partiti direzione Argentina i due giallorossi Soulé e Castro, che risponderanno alla chiamata di Scaloni. Ad accompagnarli il loro personal trainer, Guido Viaggiano. Lo stesso ha pubblicato sui...
Con i due gol fatti all'Atalanta, ieri sera Spalletti ha toccato quota 1001 gol nella sua carriera. Il primo in questa lista è Francesco Totti con 75. A domanda se qualcuno potrebbe raggiungere l'ex c...
La sua stagione è iniziata alla grandissima. Primo posto con la Roma, primo posto nella classifica cannonieri. Malen, attaccante giallorosso - che salterà per un problema fisico anche la convocazione...
Il capitano della Svizzera, Xhaka, ha ammesso di aver acquistato un falso certificato medico di vaccinazione Covid. Il classe 1992, ha detto di aver agito per via di uno stato di forte "sfiducia, paur...
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