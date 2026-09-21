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Calciomercato Roma: da Oosterwolde a Gittens passando per Endrick e Kvernadze. Le piste per gennaio

Mercato
di R.P.
lunedì, 21 settembre 2026 alle 22:16
kvernadze-frosinone
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Il calciomercato si è chiuso da meno di un mese ma già si inizia a pensare a gennaio. La Roma, a quanto pare, potrebbe intervenire nella sessione invernale e il primo nome è quello di Oosterwolde, di proprietà del Fenerbahce, che era di fatto già un giocatore giallorosso. Tutto è saltato dopo le visite mediche. 
Ci sono anche delle piste da seguire per l'attacco. Il profilo che piace di più è quello di Endrick del Real Madrid che così come lo scorso gennaio i madrileni potrebbero cedere in prestito. Resta viva anche la pista Gittens
Una soluzione defilata potrebbe arrivare dall'Italia: a quanto pare potrebbe interessare il profilo di Giorgi Kvernadze, giovane esterno del Frosinone.
(sportnews.snai.it)
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