Calciomercato Roma: da Oosterwolde a Gittens passando per Endrick e Kvernadze. Le piste per gennaio

Il calciomercato si è chiuso da meno di un mese ma già si inizia a pensare a gennaio. La Roma, a quanto pare, potrebbe intervenire nella sessione invernale e il primo nome è quello di Oosterwolde, di proprietà del Fenerbahce, che era di fatto già un giocatore giallorosso. Tutto è saltato dopo le visite mediche.

Ci sono anche delle piste da seguire per l'attacco. Il profilo che piace di più è quello di Endrick del Real Madrid che così come lo scorso gennaio i madrileni potrebbero cedere in prestito. Resta viva anche la pista Gittens.

Una soluzione defilata potrebbe arrivare dall'Italia: a quanto pare potrebbe interessare il profilo di Giorgi Kvernadze, giovane esterno del Frosinone.

(sportnews.snai.it)