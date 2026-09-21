Spalletti su Totti: "Francesco ha fatto la differenza nella mia carriera" (VIDEO)

Con i due gol fatti all'Atalanta, ieri sera Spalletti ha toccato quota 1001 gol nella sua carriera. Il primo in questa lista è Francesco Totti con 75. A domanda se qualcuno potrebbe raggiungere l'ex capitano della Roma, Spalletti ha risposto in questo modo: "Totti è sicuramente quello che ha fatto la differenza nella mia carriera. Era la prima volta che andavo ad allenare calciatori forti, è stato quello che mi ha dato una mano a livello professionale".