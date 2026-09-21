Soulé e Castro volano in Argentina. Il personal trainer: "Buon viaggio, ve lo meritate"

Calciomercato Roma: da Oosterwolde a Gittens passando per Endrick e Kvernadze. Le piste per gennaio

set 21, 22:16

Il calciomercato si è chiuso da meno di un mese ma già si inizia a pensare a gennaio. La Roma, a quanto pare, potrebbe intervenire nella sessione invernale e il primo nome è quello di Oosterwolde, di...