Ora Gasp allunga la rosa: Pellegrini corre verso il Como

Cristante è diventato un meme, una macchietta da web, per i chilometri percorsi. Sempre primo, o quasi, in tutti i match della Roma. Ma ora per capitan Bryan c'è un concorrente: Niccolò Pisilli è il n...
Assente, ma decisamente giustificato. Mentre all'Olimpico Roma e Inter si davano battaglia, Ryan Friedkin era a più di settecento chilometri di distanza per dire sì. Non a un nuovo acquisto, ma alla p...
C'è stato un tempo in cui la classe di Paulo Dybala si ammirava col fiato sospeso, col timore costante che la sua bellezza potesse svanire all'improvviso a causa di un risentimento muscolare. Dall'ini...
IL TEMPO . (L. PES) - Ricaricare le energie. La missione di Gasperini in queste tre settimane di pausa sarà quella di ripresentare una Roma riposata ma allo stesso tempo pronta ad affrontare una serie...
Loading