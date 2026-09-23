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I record e il compleanno, Pisilli compie 22 anni: è festa con gli azzurrini

La penna degli Altri
di FedericoL
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 7:51
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Cristante è diventato un meme, una macchietta da web, per i chilometri percorsi. Sempre primo, o quasi, in tutti i match della Roma. Ma ora per capitan Bryan c'è un concorrente: Niccolò Pisilli è il nuovo recordman giallorosso sulla distanza. Contro il Torino, quando ha segnato con i crampi, ha coperto 12,53 chilometri. Su e giù per il campo. Per arrivare puntuale all'appuntamento con il pallone. Per soffiare le 22 candeline: oggi è il compleanno dell'ultimo talento sfornato dalle giovanili della Roma e la torta ha un gusto particolare. Agrodolce? Più dolce che agro. Perché Niccolò è in ritiro con l'Under 21 e la mancata convocazione con i grandi è solo rimandata. (...) Pisilli è un profilo centrale per i giovani di Casa Azzurri: nelle ultime quattro partite con i pari età, il centrocampista ha collezionato quattro gol e un assist. Media da attaccante. Media che vale la pena festeggiare soffiando via quelle 22 candeline e pensare che no, che il tempo che passa questa volta non va vissuto come una maledizione. Ma come la certezza che da qui in avanti si fa una volta di più sul serio: si gioca con i big, si gioca per strappare un posto da titolare a Koné e Cristante, si gioca per le notti di Champions e per restare in vetta. (...)
(La Repubblica)

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