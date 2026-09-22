Roma-Inter, Massa a Gasperini e Chivu a fine partita: "Avete fatto uno spettacolo, complimenti"

"Avete fatto uno spettacolo, complimenti". Queste le parole di Davide Massa, arbitro che ha diretto Roma-Inter dello scorso weekend, al termine della partita. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e il risultato finale è stato di 2-2. Nella BordoCam di Dazn si vedono i complimenti finali di Massa ai due tecnici.