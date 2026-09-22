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Roma-Inter, Massa a Gasperini e Chivu a fine partita: "Avete fatto uno spettacolo, complimenti"

Campionato
di MV
martedì, 22 settembre 2026 alle 17:54
Gasperini
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"Avete fatto uno spettacolo, complimenti". Queste le parole di Davide Massa, arbitro che ha diretto Roma-Inter dello scorso weekend, al termine della partita. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e il risultato finale è stato di 2-2. Nella BordoCam di Dazn si vedono i complimenti finali di Massa ai due tecnici. 

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