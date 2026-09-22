Roma femminile, le convocate per il debutto in Champions League contro il Leuven. Out Lukasova e Pilgrim

Domani alle 18:45 la Roma femminile di Piovani debutterà in Champions League, in trasferta, sul campo del Leuven.

Dopo la sconfitta nella finale di Women's Cup le giallorosso sono chiamate a mettersi alle spalle la delusione. Oggi alle 18:30 ci sarà la conferenza stampa del tecnico con una calciatrice, e intanto la società ha diramato la lista delle convocate.

Out Lukasova per il taglio al gomito subito in Fiorentina-Roma e Pilgrim per un problema muscolare durante il riscaldamento della finale di sabato.

(Asroma.com)