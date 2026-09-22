Giudice Sportivo: ammenda di 3000 euro alla Roma per lancio di petardi. Leggera multa alla Juventus dopo il minuto di silenzio contestato per Mazzola

È terminata la quinta giornata di Serie A ed è stato pubblicato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, che rende note le decisioni assunte. La Roma riceve un'ammenda di 3.000 euro per lancio di petardi sul terreno di gioco durante la gara contro l'Inter. Inoltre, prime sanzioni per Ndicka, Ghilardi e Koulierakis.

Inoltre, la Juventus è stata multata per 10.000 euro a causa di una parte del pubblico che ha contestato il minuto di silenzio previsto dalla FIGC per Sandro Mazzola. Sanzione attenuata dal comunicato della società bianconera che ha preso posizione contro questo comportamento.