Giudice Sportivo: ammenda di 3000 euro alla Roma per lancio di petardi. Leggera multa alla Juventus dopo il minuto di silenzio contestato per Mazzola

Alla fine della quinta giornata, prima della sosta, la Lazio è prima in classifica. Almeno per quanto riguarda i punti, insieme alla Roma e all'Inter. E, alcuni dati statistici, dicono che per quanto...
Anche Leonardo Balerdi è tornato in Nazionale. Il difensore della Roma, dopo un ottimo avvio di stagione, è stato richiamato da Scaloni. "Mi era rimasta una grandissima voglia. Per questo tornare qui...
Domani alle 18:45 la Roma femminile di Piovani debutterà in Champions League, in trasferta, sul campo del Leuven. Dopo la sconfitta nella finale di Women's Cup le giallorosso sono chiamate a mettersi...
Dopo le prime cinque giornate di Serie A arrivano le prime statistiche. La Roma, prima in classifica, è seconda nella speciale classifica delle squadre che effettuano il maggior pressing alto. I gial...
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