Roma femminile: al via la vendita libera per la gara contro il Barcellona

Dopo il derby perso contro l'Atletico Madrid per 2-1, arrivano altre brutte notizie per la squadra di José Mourinho. Infatti, a seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid,...
Dopo gli impegni sul campo, con un grande inizio di stagione e un gol importantissimo realizzato contro l’Atalanta, Mario Hermoso si concede qualche ora di relax lontano dal calcio. Il difensore è sta...
Tra i protagonisti di questo grande inizio di stagione della Roma c'è sicuramente Niccolò Pisilli. Il centrocampista italiano sta trovando sempre più spazio nelle gerarchie di mister Gasperini, riusce...
La Roma si stringe al dolore della famiglia e dei cari di Sergio Carpanesi, storico centrocampista giallorosso scomparso all’età di 90 anni. Il club ha ricordato sui propri canali social l’ex calciato...
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