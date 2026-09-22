Roma femminile: al via la vendita libera per la gara contro il Barcellona

La Roma femminile si prepara all'esordio in Champions League. Dopo la sconfitta contro la Juventus in finale di Serie A Women's cup, la squadra di Piovani sfiderà l'Oh Leuven in Belgio al Gemeentelijk Sportstadion domani alle 18:45. Inoltre, alle ore 12 di oggi è partita la vendita libera per la seconda partita della competizione contro il Barcellona al Tre Fontane, ogni tifoso potrà acquistare massimo 4 biglietti per singola transazione. La squadra giallorossa affronterà la squadra spagnola nella giornata di mercoledì 30 settembre alle 18.45. Una partita difficilissima per la squadra romanista, che avrà bisogno del sostegno del proprio pubblico per superare l'ostacolo blaugrana.