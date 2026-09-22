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Addio a Sergio Carpanesi, il cordoglio della Roma: “Il club si stringe al dolore della sua famiglia” (FOTO)

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di gabrielechianello
martedì, 22 settembre 2026 alle 11:11
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La Roma si stringe al dolore della famiglia e dei cari di Sergio Carpanesi, storico centrocampista giallorosso scomparso all’età di 90 anni. Il club ha ricordato sui propri canali social l’ex calciatore, protagonista con la Roma dal 1961 al 1967.
Carpanesi ha collezionato 193 presenze e 4 gol con la maglia giallorossa, conquistando due trofei: la Coppa delle Fiere nel 1961 e la Coppa Italia nel 1964. La sua esperienza romanista rappresentò una parte importante di una carriera che lo vide vestire anche le maglie di Fiorentina, Palermo, SPAL e Sampdoria. 
La Roma ha voluto così rendere omaggio a un calciatore che ha contribuito alla storia del club negli anni Sessanta, esprimendo vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari.

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