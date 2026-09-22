Addio a Sergio Carpanesi, il cordoglio della Roma: “Il club si stringe al dolore della sua famiglia” (FOTO)

L'AS Roma esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Carpanesi.— AS Roma (@OfficialASRoma) September 22, 2026
Centrocampista giallorosso dal 1961 al 1967, ha vinto una Coppa Italia e una Coppa delle Fiere, collezionando 193 presenze e 4 gol.
L'AS Roma si stringe al dolore della sua famiglia e dei suoi cari. pic.twitter.com/mFTFtM5S5I
Dopo il derby perso contro l'Atletico Madrid per 2-1, arrivano altre brutte notizie per la squadra di José Mourinho. Infatti, a seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid,...
La Roma femminile si prepara all'esordio in Champions League. Dopo la sconfitta contro la Juventus in finale di Serie A Women's cup, la squadra di Piovani sfiderà l'Oh Leuven in Belgio al Gemeentelijk...
Dopo gli impegni sul campo, con un grande inizio di stagione e un gol importantissimo realizzato contro l’Atalanta, Mario Hermoso si concede qualche ora di relax lontano dal calcio. Il difensore è sta...
Tra i protagonisti di questo grande inizio di stagione della Roma c'è sicuramente Niccolò Pisilli. Il centrocampista italiano sta trovando sempre più spazio nelle gerarchie di mister Gasperini, riusce...
Loading